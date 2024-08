Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeuge vom Schwimmbadparkplatz bitte melden!; Unfallflucht: 15-Jährige verletzt

Weißes Auto davongefahren; Erfolgreiche Suche nach Vermisstem mit Polizeihubschrauber

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeuge vom Schwimmbadparkplatz bitte melden! - Heusenstamm

(cb) Die Polizei in Heusenstamm sucht einen bestimmten Zeugen, der am Donnerstag, gegen 19.10 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht in der Jahnstraße auf dem Parkplatz am Schwimmbad in Heusenstamm beobachtete. Ersten Erkenntnissen nach soll der Fahrer eines grauen VW beim Ausparken einen weißen BMW an der Stoßstange touchiert und dadurch beschädigt haben. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern, soll der Fahrer des Tiguan mit OF-Kennzeichen vom Unfallort geflüchtet sein. Der Zeuge meldete seine Beobachtungen dem Schwimmbadpersonal, vergas jedoch seine Erreichbarkeit mitzuteilen. Daher suchen die Ermittler nach diesem Mann sowie nach weiteren Zeugen des Unfalls und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 06104 6908-0 zu melden.

2. Unfallflucht: 15-Jährige verletzt / Weißes Auto davongefahren - Dietzenbach

(lei) Am sogenannten "Wappenkreisel" (Offenbacher Straße / Babenhäuser Straße / Lindenstraße / Frankfurter Straße) kam es am Montagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem eine 15-Jährige leicht verletzt wurde. Die Jugendliche wollte gegen 13.30 Uhr mit ihrem E-Scooter einen Zebrastreifen überqueren, als es zum Zusammenstoß mit einem weißen Auto kam. Die noch unbekannte Fahrerin des Wagens fuhr nach kurzem Gespräch mit dem Mädchen jedoch unerlaubt über die Offenbacher Straße davon. Zeugen, die weitere Hinweise auf den Wagen und die Frau geben können melden sich bitte bei der Polizeistation Dietzenbach (Telefon 06074 837-0).

3. Erfolgreiche Suche nach Vermisstem mit Polizeihubschrauber - Langen

(lei) Erfolgreiche Vermisstensuche am Abend in Langen: Ein 70-Jähriger war seit 17 Uhr vermisst, was seine Frau bei der Polizei gemeldet hatte. Beide waren zusammen mit dem Fahrrad unterwegs, als der Mann im Bereich des Leukertswegs plötzlich verschwunden war, so die Angaben. Neben mehreren Streifen fahndete auch ein Polizeihubschrauber nach dem Senior. Kurz nach 20 Uhr dann die erlösende Nachricht: Der 70-Jährige konnte im Bereich der Egelsbacher Straße in Ortsrandlage durch den Hubschrauber aufgespürt werden. Offenbar war er orientierungslos und hatte sich verfahren. Eine Streife brachte ihn schließlich zu seiner Frau zurück.

Offenbach 27.08.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell