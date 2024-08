Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gescheiterter Aufbruch eines Geldautomaten in Therme: Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) In der Nacht zu Montag haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten in der Spessart-Therme gewaltsam aufzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise zu den Tätern.

In der Zeit zwischen Sonntag, 20.30 Uhr und Montag, 5 Uhr, verschafften sich die Diebe auf noch unbekannte Weise über eine Außentür Zugang zu der Einrichtung in der Frowin-von-Hutten-Straße. Über eine weitere Tür gelangten sie in den Empfangsbereich des Bades, wo sie versuchten, einen dort aufgestellten Geldautomaten von hinten vermutlich mit einem Trennschleifer zu öffnen. Der Automat hielt dem rabiaten Vorgehen jedoch Stand, sodass die Kriminellen ihren Plan, an Bargeld zu kommen, letztlich aufgaben und ohne Beute verschwanden. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert, so der Polizeibericht.

Die Ermittler, die am Montag bereits Spuren am Tatort gesichert haben, hoffen nun auch auf Hinweise von aufmerksamen Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach 26.08.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

