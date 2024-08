Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwarzes Auto nun "weiß": Wer verlor die Farbe?; Einbruch in Einfamilienhau; Naziparole in Festzelt gerufen: Anzeige gegen 32-Jährigen

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Schwarzes Auto nun "weiß": Wer verlor die Farbe? - Schöneck

(lei) Weil sie die Farbe auf der Fahrbahn zu spät erkannte, hat eine Autofahrerin nun einen Schaden von schätzungsweise 8.000 Euro an ihrem schwarzen Opel zu beklagen. Die Frau aus Niederdorfelden war am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, auf der Uferstraße zwischen Büdesheim und Kilianstädten unterwegs, als sie in Höhe des Ortseingangsschildes weiße Farbe auf der Straße bemerkte, durch sie gerade gefahren war. Folge: Die komplette rechte Seite sowie das Fahrzeugheck waren verunreinigt mit dem Kolorit. Wer die Farbe dort verloren hatte, ist nicht bekannt. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Maintal zu melden (06181 4302-0).

2. Einbruch in Einfamilienhaus - Hasselroth

(lei) Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Dienstag (20.08.) und Montag, 11 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Hainstraße (einstellige Hausnummern) eingestiegen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Die Eindringlinge, so die Feststellung der Polizei vor Ort, waren hierzu auf ein Garagendach geklettert und hatten ein Fester des Hauses aufgehebelt. In dem Objekt betrat UT diverse Räume und durchsuchte sämtliche Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang noch nicht fest. Am späten Freitagabend hatte ein Anwohner zwei verdächtige männliche Personen festgestellt, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen. Einer trug eine kurze helle Hose, ein schwarzes Oberteil, eine helle Basecap sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Sein Komplize war mit einer langen schwarzen Hose, einer dunklen Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln bekleidet. Weitere Hinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Naziparole in Festzelt gerufen: Anzeige gegen 32-Jährigen - Bad Orb

(lei) Weil er auf einer Kerbveranstaltung eine Naziparole gerufen haben soll, wird gegen einen 32-Jährigen nun wegen Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Zeugen hatten am Montagnachmittag die Polizei in Bad Orb informiert, dass der Mann mit kroatischer Staatsangehörigkeit im Festzelt am Salinenplatz die verbotenen Worte an der Theke rief. Da er mit über 3,3 Promille gehörig unter Alkoholeinfluss stand, nahmen ihn Polizeibeamte unter anderem zwecks Blutentnahme mit auf die Wache, ehe er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Offenbach 27.08.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell