Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zimmerbrand in Backnang

Aalen (ots)

Backnang: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Claus-Schenk-von Stauffenberg-Weg gemeldet. Die erste eintreffende Polizeistreife konnte die betroffene Wohnung auf Grund der Rauchentwicklung nicht mehr betreten. Der Wohnungsinhaber sowie die anderen 16 Hausbewohner konnten durch die Streife aber noch gewarnt und ins Freie gebracht werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden. Als Brandursache steht ein unsachgemäßer Umgang des Wohnungsinhabers mit einem elektrischen Gerät im Raum, der zu einem kleinen Schmorbrand führte. Es entstand nur geringer Sachschaden. Gegen 20:30 Uhr konnten die Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Zum derzeitigen Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell