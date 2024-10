Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwaikheim: SOKO Garten sucht wichtigen Zeugen

Aalen (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen der SOKO Garten wurde bekannt, dass sich ein junger Mann im Nahbereich des Tatortes aufgehalten haben soll. Dieser Zeuge könnte wichtige Beobachtungen gemacht haben, die der Polizei noch nicht vorliegen.

Daher bittet die SOKO Garten um Kontaktaufnahme oder um Hinweise zu einem dunkel gekleideten, jungen Mann im geschätzten Alter von 17 bis 25 Jahren, der sich womöglich am Dienstag, 24.09.2024 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr in der Nähe der Gartengrundstücke in Verlängerung des Frauenweges zwischen Schwaikheim und Winnenden aufgehalten hat.

Mit der SOKO Garten kann über das Hinweistelefon 07151 950 333 oder garantiert anonym über den Link https://www.bkms-system.net/bw-soko-garten in Kontakt getreten werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell