POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Evakuierung und Straßensperrung im Zusammenhang mit Bauarbeiten

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5 (ots) - Auf dem Standstreifen der A 5 zwischen Hirschberg an der Bergstraße und dem Kreuz Weinheim befindet sich ein Fahrzeug, welches ersten Ermittlungen zur Folge gegen 13:30 Uhr auf Grund eines technischen Defekts in Brand geraten ist. Für die Löscharbeiten ...

mehr