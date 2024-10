Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Fahrzeug in Brand - Pressemitteilung Nr. 1

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5 (ots)

Auf dem Standstreifen der A 5 zwischen Hirschberg an der Bergstraße und dem Kreuz Weinheim befindet sich ein Fahrzeug, welches ersten Ermittlungen zur Folge gegen 13:30 Uhr auf Grund eines technischen Defekts in Brand geraten ist. Für die Löscharbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Darmstadt voll gesperrt. Aktuell befinden sich Kräfte der Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Derzeit kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, sodass ortskundige Verkehrsteilnehmer gebeten werden, den Bereich weiträumig zu umfahren. Wie lange die Sperrmaßnahmen andauern ist noch nicht bekannt.

