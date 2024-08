POL-NOM: Update: 68-jährige Frau aus Dassel verstirbt an Unfallfolgen

Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Volpriehausen, Delliehäuser Straße/Bollertstraße, am Donnerstag, dem 01.08.2024, 09:50 Uhr. Ein 65- jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil fuhr, aus Unachtsamkeit fuhr auf den verkehrsbedingt haltenden 48- jährigen PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil auf. Der 65- jährige wurde dabei verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

