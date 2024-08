Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), Auschnippe, (Restaurant Sportplatz), zwischen Montag, dem 29.07.2024, 11:00 Uhr und Dienstag, dem 30.07.2024, 17:00 Uhr. Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe am Restaurant ein. Des Weiteren beschädigten sie zwei dort angebrachte Bodenlampen sowie einen geparkten PKW. Die Gesamthöhe des Schadens beträgt ca. 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar. Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell