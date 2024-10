Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kollision zwischen PKW und E-Scooter - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 13:15 Uhr in der Amselstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer von einem PKW erfasst wurde. Ersten Ermittlungen zur Folge fuhr der Autofahrer die Lilienstraße entlang in Richtung Schönau, als der Scooter-Fahrer verkehrswidrig die Straße querte. Der Autofahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Fahrer des E-Scooters wurde hierbei verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Zum Unfallhergang sowie zum genauen Verletzungsbild können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Auch das konkrete Schadensausmaß ist noch unklar. Es befindet sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Derzeit kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Lilienthalstraße kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

