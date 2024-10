Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberger Präventionspreis 2024: "Heidelberg macht Mut!"

Heidelberger Präventionspreis 2024

"Heidelberg macht Mut!" Der vom Verein Sicheres Heidelberg e. V. ausgeschriebene Heidelberger Präventionspreis steht unter dem dauerhaften Motto "Heidelberg macht Mut!" und befasst sich im Jahr 2024 mit dem Thema "Demokratie und Prävention" "2024 wird ein Jahr der Bewährung für die Demokratie." Dieses Zitat unseres Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier, anlässlich des Neujahresempfangs im Schloss Bellevue, verdeutlicht einmal mehr die dringende Notwendigkeit, die vielfältigen Herausforderungen an unsere freiheitlich demokratische Grundordnung zu erkennen, diese zu benennen und sich diesen zu stellen. In vielen Bereichen unseres täglichen Lebens treffen wir auf unterschiedlichste Herausforderungen und Aspekte, die unsere Demokratie und deren Werte bedrohen können. Dies sind mögliche Radikalisierungen und extremistische Haltungen, aber auch Wegschauen und Desinteresse an gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen innerhalb unserer Gesellschaft. Extreme Denk- und Handlungsweisen sowie Hass und Hetze nehmen zu und werden gesellschaftlich toleriert, die Bereitschaft, Ziele auch mittels Gewalt durchzusetzen, wächst. Aber auch bewusste medial gesteuerte Falschinformationen bis hin zu Verschwörungsmythen sind Gefahren, die unsere freiheitlichen Werte bedrohen und vor allem Jugendliche zu einseitigen und extremen Perspektiven verleiten können, indem eine zunehmend komplexe Welt "einfach" erklärt wird. Die bedrohlichen Folgen können sein, dass sich immer weniger Menschen von unserer Demokratie repräsentiert fühlen, die Polarisierung innerhalb unserer Gesellschaft wächst und politisch motivierte Straftaten zunehmen. Aber wie kann man sich persönlich für unsere Demokratie starkmachen, für deren Werte und das Gemeinwohl einstehen? Die engagierte Unterstützung der politischen Bildung, das anhaltende Motivieren zu zivilgesellschaftlichem Engagement und die nachhaltige Förderung von Integration und Toleranz sind nur einzelne von vielen Möglichkeiten, unsere Demokratie zu stärken und wirksam zu schützen. Der Heidelberger Präventionspreis 2024 möchte Projekte auszeichnen, die sich für unsere Demokratie und deren Werte einsetzen und sich damit befassen, wie man den Herausforderungen und aktuellen Gefahren präventiv begegnen kann. Hierbei gilt es, sich mit positiven und motivierenden Handlungsansätzen und Aspekten auseinanderzusetzen, ganz im Sinne der Grundgedanken der Kriminalprävention. Die Ausschreibung richtet sich an alle Einrichtungen, die sich im Bereich Prävention gesellschaftlich in Heidelberg engagieren (z.B. Ehrenamtliche, Vereine und Verbände, Behörden, Hilfsorganisationen, Jugendarbeit, Schulen und Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende, u.a.). Sie bewerben sich mit ihren Projekten, Angeboten, Programmen, Aktionen, Internetauftritten, Ausstellungen, Theaterstücken, Plakataktionen, Filmspots, u.v.m. Der Heidelberger Präventionspreis wurde vom Verein Sicheres Heidelberg e.V. anlässlich des 10-jährigen Vereinsjubiläums im Jahr 2009 ins Leben gerufen. Die Auszeichnung soll dazu dienen, all denjenigen öffentliche Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen, die sich tagtäglich und oftmals auch im Hintergrund mit guten Ideen und Projekten darum bemühen, das Leben und Arbeiten in Heidelberg sicher zu machen und somit die hohe Attraktivität der Stadt zu erhalten. Der Heidelberger Präventionspreis genießt einen hohen Stellenwert und ist eine prominente Plattform in der Anerkennungskultur Heidelbergs. Er ist dotiert mit 2.000 Euro (1. Preis), 1.000 Euro (2. Preis) und 500 Euro (3. Preis). Die Platzierung wird von einer Jury festgelegt. Diese setzt sich aus Mitgliedern des Vereins Sicheres Heidelberg e.V. und neutralen Personen zusammen. Die Preisverleihung, zu der alle Bewerberinnen und Bewerber eingeladen werden, findet am Dienstag, den 03. Dezember 2024 um 17.00 Uhr im Palais Prinz Carl Heidelberg statt. Nichtplatzierte Projekte erhalten einen Anerkennungspreis als Wertschätzung der Arbeit ihrer Einrichtung.

Bewerbung

Für die Teilnahme bittet Sicheres Heidelberg e.V. um eine schriftliche Bewerbung, die Folgendes beinhalten sollte:

- Bewerberin bzw. Bewerber und Erreichbarkeiten - Projektname und Projektbeschreibung (Inhalte, Dauer, Zielgruppen, Ziele, Partner, u. a.) - bei umfangreichen Projekten, bitte möglichst zusätzlich noch eine Kurzbeschreibung beifügen (1 Seite)

Die Bewerbung ist schriftlich (möglichst per E-Mail) einzureichen an:

Sicheres Heidelberg e.V.

Römerstraße 168 69126 Heidelberg info@sicherheid.de Kennwort: Heidelberger Präventionspreis 2024

Mit der Bewerbung erklären sich die Teilnehmenden mit einer Veröffentlichung in den Medien einverstanden. Einsendeschluss ist der 04. November 2024.

Wagen Sie den Schritt und bewerben Sie sich mit Ihrem Projekt / Ihrer Arbeit!

Für Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle des Vereins unter info@sicherheid.de und Tel. 0172 / 7618161 zur Verfügung. Sicheres Heidelberg e.V. freut sich über zahlreiche Bewerbungen.

