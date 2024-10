Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Leblose Frau in Mannheim aufgefunden, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet wurde am gestrigen Montag gegen 8.20 Uhr eine 51-jährige Frau leblos im Bereich der Pferderennbahn aufgefunden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5886730

Die 50-köpfige Soko "Ramus" ermittelt in alle Richtungen. Neben kriminaltechnischen Untersuchungen am Auffindeort der Frau bleibt in Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin Heidelberg das Oduktionsergebnis abzuwarten. Entgegen ersten Medienberichten ergeben sich nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Lampertheim vom 16.09.2024.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Zeugen, die im Zeitraum vom Freitag den 11.10.2024 bis Montagmorgen den 14.10.2024 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich rund um den Turfweg in Mannheim gemacht haben, werden gebeten sich an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter 0621/ 174-4444 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

