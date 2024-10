Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Kupferdiebe brechen in Firma ein - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 13 Uhr am Samstag und 09:30 Uhr am Montag drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Firma im Redoutenweg in Sinsheim-Reihen ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlug die Täterschaft die Verglasung einer Türe ein und gelangte so in den Keller. Entwendet wurden die dort gelagerten Kupferkabel und Kupferdrähte. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Angelbachtal übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Bereich, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Angelbachtal unter der Telefonnummer 07265/ 911200 zu melden.

