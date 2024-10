Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrswidrig abgebogen und Unfall verursacht

Heidelberg (ots)

Am Montag fuhr ein 20-Jähriger gegen 17:15 Uhr mit einem VW entlang der Uferstraße und wollte an der Einmündung zur Neuenheimer Landstraße verkehrswidrig nach links abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Peugeot. Der 36-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und medizinisch betreut, während der Unfallverursacher unverletzt blieb. Die beiden Autos wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des gesamten Sachschadens beträgt etwa 12.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Abschleppmaßnahmen fanden seitens der Polizei Verkehrsregelungen über einen Zeitraum von etwa 1,5 Stunden statt.

Das Polizeirevier-Nord hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell