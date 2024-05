POL-EU: Alleinunfall mit Krad

Mechernich-Kommern (ots) - Am Montag (13. Mai) kam es zwischen 12.15 und 15.05 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw auf einem Parkplatz in der Straße Auf dem Kahlenbusch in Mechernich-Kommern. Unbekannte schlugen die Scheibe eines Pkw ein, durchwühlten diesen und entwendeten eine Reisetasche aus dem Kofferraum. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 ...

