POL-OS: Eggermühlen: Rasenmäher von Friedhof geklaut - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Montagmittag, um 14:15 Uhr, führten Polizisten aus Osnabrück in der Großen Rosenstraße eine Personenkontrolle durch. Während der Kontrolle beleidigte der Osnabrücker die Polizisten und spuckte in ihre Richtung. Eine Überprüfung seines hochwertigen E-Bikes ergab, dass dieses erst vor wenigen Tagen in der Straße Kamp geklaut wurde. Das ...

mehr