POL-OS: 59-jähriger beleidigt Polizisten auf geklauten E-Bike - Strafverfahren eingeleitet

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag, um 14:15 Uhr, führten Polizisten aus Osnabrück in der Großen Rosenstraße eine Personenkontrolle durch. Während der Kontrolle beleidigte der Osnabrücker die Polizisten und spuckte in ihre Richtung. Eine Überprüfung seines hochwertigen E-Bikes ergab, dass dieses erst vor wenigen Tagen in der Straße Kamp geklaut wurde. Das E-Bike wurde sichergestellt. Es wurden Strafverfahren wegen Beleidigung und Verdacht des Diebstahls eingeleitet. Der Täter erhielt einen Platzverweis.

