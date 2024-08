Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Motorradunfall auf Kreuzung - eine Person schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag kam es zwischen einem Motorrad- und einem Autofahrer in Osnabrück zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es um 13:56 Uhr auf der Kreuzung Holsten-Mündruper-Straße/Am Mühlenkamp zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Zuvor fuhr der 71-jährige Osnabrücker mit seinem Auto auf der Straße am Mühlenkamp. Der 64-jährige Mann fuhr auf der Holsten-Mündruper-Straße. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

