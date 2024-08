POL-OS: Belm: Diebe entwenden Stromkabel von Baustelle- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Samstagabend kam es in Bissendorf zu zwei kleinen Bränden. Um 21:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße Im Freeden alarmiert. Zwei Passanten wählten den Notruf, nach dem sie das Feuer in der Nähe der Sportanlage des FC Bissendorf festgestellt hatten. Die Feuerwehr Bissendorf löschte den Brand. Kurz darauf, um 21:50 Uhr, kommt es in ...

mehr