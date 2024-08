Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Mehrere brennende Müllcontainer in Ortskern - Zeugen gesucht!

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es in Bissendorf zu zwei kleinen Bränden. Um 21:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße Im Freeden alarmiert. Zwei Passanten wählten den Notruf, nach dem sie das Feuer in der Nähe der Sportanlage des FC Bissendorf festgestellt hatten. Die Feuerwehr Bissendorf löschte den Brand. Kurz darauf, um 21:50 Uhr, kommt es in der Osnabrücker Straße in Bissendorf zu einem weiteren Brand. Drei Müllcontainer wurden durch ein Feuer zerstört. Die Ortsfeuerwehr Bissendorf löschte auch diesen Brand. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache laufen. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05422/92260.

