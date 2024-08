Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Ermittlungen erfolgreich - Vermisste Franziska D. wohlbehalten angetroffen - Suche eingestellt

Osnabrück (ots)

Seit dem 12.08. wurde die 15-Jährige Franziska D. aus Georgsmarienhütte vermisst. Am 15.08. wurde sie mit einer männlichen Begleitperson in einem Outlet-Center in Ochtrup gesehen. Intensive Ermittlungen, auch im Bezug auf die männliche Begleitperson, brachten schließlich den Durchbruch. Am gestrigen Abend durchsuchte die Polizei im Kreis Steinfurt die Wohnung des 20-Jährigen. In der Wohnung in Ochtrup wurde die Vermisste um 17 Uhr wohlbehalten angetroffen. Im Anschluss wurde sie durch die Polizei an ihre Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell