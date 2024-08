Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Motorradunfall ohne Führerschein - 42-Jähriger schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag kam es in Bad Essen zu einem folgeschweren Motorradunfall. Um 14 Uhr verlor der Mann aus Ostercappeln auf der Straße Am Mahnmal die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Straße ab. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann keinen Führerschein hat. Da auch eine Beeinflussung durch Rauschmittel des Motorradfahrers nicht ausgeschlossen werden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an. Der Motorradfahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

