Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Dassel/Sievershausen - Unbekannter Täter löst Radschrauben

Einbeck (ots)

Dassel/Sievershausen; Sollingtor - Dienstag 20.08.24; 07:20h bis Mittwoch 21.08.2024; 15:10h

DASSEL ( FI ) - In einem Fall von gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Radschrauben an einem Fahrzeug in Sievershausen (Gemeinde Dassel) gelöst. Der Fahrzeugführer bemerkte das Problem erst während der Fahrt.

Der Geschädigte stellte während der Fahrt plötzlich ungewöhnliche Vibrationen und Geräusche fest, was ihn dazu veranlasste, das Fahrzeug sofort anzuhalten. Bei der Überprüfung stellte er fest, dass mehrere Radschrauben an zwei der Reifen gelockert worden waren.

Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder Personen nimmt die Polizei Einbeck unter der Telefonnummer 0556131310 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell