Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pedelec nach Einbruch entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Scharnhorstplatz, Dienstag, 20.08.2024, 15.00 Uhr - Mittwoch, 21.08.2024, 07.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

In dem o.g. Tatzeitraum verschaffte sich mindestens eine unbekannte Person unbefugt Zutritt zu einem ortsansässigen Verwaltungsgebäude. Hier beschädigte die unbekannte Person die Scheibe einer Eingangstür und stieg folglich in den Gebäudekomplex ein. Anschließend entwendete die Person aus dem Gebäude ein Pedelec und entfernte sich unentdeckt in unbekannte Richtung.

Der Schaden beläuft sich auf fast 3000,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell