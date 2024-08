POL-NOM: Unerlaubte Entsorgung von Abfällen in der Feldmark und im Waldgebiet Erzhausen

Uslar (ots) - USLAR (ke) Auschnippe, 19.08.2024, 14:50 Uhr Ein 76-jähriger PKW-Fahrer aus Wesertal beabsichtigte aus der Auschnippe nach links in den Kupferhammer abzubiegen. Hierbei übersah er die 48-jährige Pedelec-Fahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß wobei die Pedelec-Fahrerin leichtverletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 900 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

