Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeuge gibt Hinweise auf Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, Einbecker Landstraße, Dienstag, 20.08.2024, 11.35 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Dienstagvormittag wurde ein 27-jähriger Zeuge auf eine männliche Person aufmerksam, welche augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand und mit seinem Auto den Parkplatz an der o.g. Örtlichkeit verlassen habe. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung der Polizei Northeim konnten den beschriebenen Pkw antreffen. Am Steuer saß ein 47-jähriger Mann, welcher sich schließlich mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden erklärte. Das Ergebnis lag mit über drei Promille weit über dem erlaubten Wert.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

