POL-PPMZ: Mainz - Bleichenviertel Verkehrsunfall mit Verletzter im Parkhaus

Mainz - Bahnhof (ots) - Am Sonntagabend gegen 19:20 Uhr kam es in der Buslinie 80 am Mainzer Hauptbahnhof zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 34-jähriger Mainzer geriet dort mit einem anderen Fahrgast in Streit und schlug diesem dann mehrfach mit einer Glasflasche in das Gesicht. Als der Fahrgast den Bus am Bahnhof verlies, pöbelte der Beschuldigte einen anderen ...

