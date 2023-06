Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Entgegen der Einbahnstraße - Unfall

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Hauptstraße hat es am Donnerstagnachmittag gekracht. Gegen 15.45 Uhr kam es in Höhe des Hauses Nummer 35 zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem KIA.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 23-jährige KIA-Fahrer in der Schulstraße entgegen der Einbahnstraße unterwegs und wollte am Ende der Straße nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dort kollidiert er mit dem BMW, der in Richtung Busenhübel fuhr.

Bei dem Aufprall wurde im BMW die Beifahrerin leicht verletzt. Für die Jugendliche wurde der Rettungsdienst verständigt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell