POL-UL: (UL) Altheim (Alb) - Riskantes Überholmanöver mit Folgen

Einen schweren Unfall verursachte eine 25-Jährige am Donnerstag bei Altheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Die 25-Jährige fuhr mit ihrem Jaguar von Gerstetten in Richtung Altheim. Trotz stärkerem Regen überholte sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit vor einer nicht einsehbaren Rechtskurve ein Auto. Als ein Jeep entgegenkam, scherte die Jaguar Fahrerin im Kurvenbereich wieder nach rechts ein. Dabei überschätzte sie ihr Fahrkönnen und verlor die Kontrolle über das Auto. Das Heck des Jaguars brach aus. Im Anschluss prallte der Jaguar frontal mit dem Jeep zusammen. Der Jeep kam nach rechts von der Straße ab und in einer Wiese zum Stehen. Der Jaguar drehte sich und prallte gegen einen Mercedes, der hinter dem Jeep fuhr. Bei dem Unfall erlitten die 25-jährige Unfallverursacherin und die 53-jährige Jeep Fahrerin schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Der 47-jährige Mercedes Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 90.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins der 25-Jährigen an. Sie wird nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

