Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrerin stürzt

Am Mittwoch stieß eine Radfahrerin in Ulm mit einem Fußgänger zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 9.30 Uhr war eine Radfahrerin in Söflingen unterwegs. Die 48-Jährige befuhr mit ihrem Mountainbike die Unterführung von der Blaubeurer Straße kommend in Richtung Bahnhof Söflingen. Auf dem mittig geteilten Geh- und Radweg touchierte sie einen Fußgänger und stürzte. Dabei erlitt sie wohl eine Fraktur am Bein. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der 27-Jährige Fußgänger blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

++++1884016

