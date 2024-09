Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Betrunkener ignoriert Anhaltezeichen

Einen Autofahrer zog die Polizei am Mittwoch in Geislingen aus dem Verkehr. Einen Führerschein hatte der Mann nicht, dafür eine Menge Kupfer.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr sah eine Polizeistreife einen Ford in der Eberhardstraße fahren. Der fiel durch eine auffällige Fahrweise auf. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren. Auf Anhaltezeichen reagierte dieser jedoch nicht. Die Fahrt ging unbeirrt weiter bis zur Bleichstraße. Dort konnte der Streifenwagen den Ford überholen und zum Anhalten bringen. Bei der Kontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Mann betrunken war. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. Der Test fiel deutlich zu hoch aus. Deshalb musste der 32-Jährige eine Blutprobe abgeben. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Im Laderaum des Kombi fanden die Ermittler noch größere Mengen an abgeschnittenen Kupferkabeln. Da der 32-Jährige und sein 50-Jähriger Beifahrer nicht angeben konnten, woher die Buntmetalle stammen, wurden die Kabel sichergestellt. Auch fanden die Polizisten in dem Ford mögliches Einbruchswerkzeug. Die Polizei klärt nun, ob die Kabel in den vergangenen Tagen bei Diebstählen oder Einbrüchen in der Region Göppingen und Stuttgart abhandengekommen sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Beide Männer befinden sich wieder auf freiem Fuß. Mögliche Geschädigte, die das Fehlen von Kupferkabeln festgestellt haben, können sich bei der Polizei Geislingen unter Tel. 07331/9327-0 melden.

++++1887135 1887523(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

