Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils/B10 - Verkehrsunsicheres Fahrzeug

Am Mittwoch zog die Polizei einen Klein-Lkw auf der B10 bei Gingen a.d. Fils aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Der VW Crafter war gegen 11 Uhr auf der B10 in Richtung Geislingen unterwegs. Am Ende der Ausbaustrecke führte eine Polizeistreife eine routinemäßige Kontrolle des 3,5 Tonner durch. Dabei entdeckten die Beamten gravierende Mängel am Transporter. So war die Feststellbremse nahezu wirkungslos und der VW verlor Öl. Zudem war das linke Abblendlicht ohne Funktion und die Kontrollleuchte für das Motormanagement leuchtete auf. Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Der Klein-Lkw wurde deshalb einem Sachverständigen in Geislingen vorgeführt. Der begutachtete das Fahrzeug und stufte dieses mit elf erheblichen und zwei gefährlichen Mängel als verkehrsunsicher ein. Da auch Veränderungen am Dieselpartikelfilter vorgenommen wurden, war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Fahrt war deshalb für den 49-Jährigen beendet. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Auch musste er für die Kosten des Sachverständigen aufkommen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

