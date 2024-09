Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kanzach - Beim Überholen Unfall verursacht

Zwei Fahrzeuge waren am Mittwoch bei einem Unfall bei Kanzach beteiligt.

Gegen 12.45 Uhr waren mehrere Fahrzeuge auf der L275 von Kanzach in Richtung Bad Buchau unterwegs. Um die Kolonne zu überholen, scherte ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes aus. Dabei übersah er wohl den bereits von hinten heranfahrenden und im Überholvorgang befindlichen Skoda einer 57-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge touchierten sich seitlich. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Bad Schussenried ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf ca. 2.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Skoda wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

