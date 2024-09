Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: GP) Lauterstein - Hoher Sachschaden nach Schwächeanfall - Von der Fahrbahn abgekommen ist am Freitagabend ein 70-Jähriger in Lauterstein.

Ulm (ots)

Gegen 18:20 Uhr befuhr der Mann zusammen mit seiner Ehefrau die Hauptstraße von Weißenstein kommend in Richtung Donzdorf. Während der Fahrt erlitt der Senior auf einmal einen Schwächeanfall. Dabei kam er mit seinem Toyota in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden griff die 64-jährige Ehefrau ins Lenkrad und steuerte den Toyota zurück. Dabei kam sie jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen geparkten VW. Dieser wurde durch den Aufprall gegen eine Hauswand geschleudert. Dabei überfuhr der VW noch ein Verkehrszeichen, eine Mülltonne und beschädigte zusätzlich noch einen Zigarettenautomaten. Der 70-Jährige und seine Frau blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Sie kamen dennoch vorsichtshalber mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 25.000 Euro. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Unfall auf.

