POL-UL: (UL) Erbach - Flüchtiger Unfallfahrer war betrunken

Ulm (ots) - Am Freitagabend, gegen 18.20 Uhr, fuhr eine 61-Jährige in der Seewiesenstraße in Richtung Solitudestraße. Sie wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines E-Scooter-Fahrers. Der wollte aus der gegenüberliegenden Richthofenstraße geradeaus in die Seewiesenstraße fahren. Der 53-jährige Rollerfahrer wurde durch den Skoda von seinem Gefährt gestoßen. Er wurde nur ...

