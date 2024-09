Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Unfallopfer war selber betrunken

Am Freitagabend, gegen 18.20 Uhr, fuhr eine 61-Jährige in der Seewiesenstraße in Richtung Solitudestraße. Sie wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines E-Scooter-Fahrers. Der wollte aus der gegenüberliegenden Richthofenstraße geradeaus in die Seewiesenstraße fahren. Der 53-jährige Rollerfahrer wurde durch den Skoda von seinem Gefährt gestoßen. Er wurde nur leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten aber, dass er nicht unerheblich betrunken ist. Dies wurde durch einen Test vor Ort bestätigt. Er musste eine Blutprobe abgeben. Am Auto entstand kein Schaden, am E-Scooter in Höhe von 800 EUR. Gegen die Autofahrerin wird wegen einer fahrlässigen Körperverletzung, gegen den Scooter-Fahrer wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

