Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kleinkraftrad gestohlen

Wiehl (ots)

Zwischen 0 Uhr und 10 Uhr am Donnerstag (9. Mai) hat ein Unbekannter ein Kleinkraftrad in der Eckenhagener Straße in Wiehl-Büttinghausen gestohlen. Das schwarze Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit dem Kennzeichen 102NCK stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz vor einem Einfamilienhaus. Gegen 1 Uhr sah eine Bewohnerin eine etwa 1,65 bis 1,75 Meter große und schwarz gekleidete Person in der Nähe des Fahrzeugs. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

