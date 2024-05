POL-GM: Einbruch in Firmengebäude

Lindlar (ots) - Zwischen 22 Uhr am Montag (6. Mai) und 6.50 Uhr am Dienstag sind Einbrecher in eine Mehrzweckhalle in der Kölner Straße eingedrungen. Indem sie eine Notausgangstür aufhebelten, gelangten die Täter in die Halle. Von dort aus hebelten sie die Tür zu einem Büro auf. Anschließend flüchteten sie durch eine weitere Notausgangstür. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer ...

mehr