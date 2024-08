Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung auf der "Lucke" - vier Fahrzeuge beteiligt - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 18.08.2024, gegen 17.25 Uhr, übersah auf der "Lucke" ein 20-jähriger Pkw-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Pkw-Fahrer. Der 20-Jährige befuhr die Ausfahrt der Autobahnanschlussstelle Kandern von Weil am Rhein kommend und wollte die Kreisstraße geradeaus in Richtung Lörrach überqueren, als er dabei den von rechts aus Richtung Ötlingen kommenden 29-jährigen Pkw-Fahrer übersah. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision drehte der Pkw des 29-Jährigen aus, streifte den Pkw einer 23-jährigen Fahrerin, welche auf der Linksabbiegespur auf der Kreisstraße stand und in Richtung Lörrach abbiegen wollte. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw des 29-Jährigen mit dem Pkw eines 25-jährigen Fahrers, welcher ebenfalls die Linksabbiegespur befuhr und nach Lörrach abbiegen wollte. Die 31-jährige Mitfahrerin bei dem 29-jährigen Pkw-Fahrer sowie ein mitfahrendes fast sechs Monate altes Baby seien leicht verletzt worden. Ebenso der 25-jährige Pkw-Fahrer. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus beziehungsweise in die Kinderklinik. Drei Pkws mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Pkw war die Kreisstraße gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

