Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Motorradfahrer übersehen - Verletzungen zog sich am Freitagabend in Ochsenhausen ein 67-jähriger Motorradfahrer zu.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr befuhr der Senior mit seiner Kawasaki die Ortsdurchgangsstraße B312 in Richtung Biberach. In der Ortsmitte wollte zu diesem Zeitpunkt eine 19-Jährige mit ihrem Opel vom Parkplatz eines Cafés auf die B312 einbiegen. Dabei übersah sie den Motorradfahrer. Es kam zur Kollision wobei der 67-Jährige über die Motorhaube auf die Straße geschleudert wurde. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn dennoch in eine Klinik. An der Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500.- Euro. Der Sachschaden am Opel beträgt etwa 3.000 Euro. Der Polizeiposten Ochsenhausen nahm den Unfall auf. Die 19-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

+++++++++++++++++++ (1764280) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell