LPI-NDH: Kollision mit Müllentsorgungswagen - Fahrzeugführerin schwer verletzt

Bad Langensalza (ots) - Am Mittwochmorgen verließ eine 35-Jährige ihre Wohnung. Als sie wenige Stunden später zur Wohnung zurückkehrte, fand sie dort einen Einbrecher in der Wohnung vor. Als er sie bemerkte, ergriff er die Flucht - ohne Beute. Zurück blieb eine durchwühlte Wohnung. Den Täter konnte die Frau als ihren Nachbarn identifizieren.

