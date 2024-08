LPI-NDH: Mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet

Leinefelde (ots) - Gegen 12.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Eichsfeld am Mittwoch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden gemeldet. Eine 35-Jährige kam mit ihrem Fahrrad in der Robert-Koch-Straße zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

