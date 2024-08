LPI-NDH: Radfahrerin nach Sturz verletzt

Bleicherode (ots) - In einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße bereicherten sich Einbrecher unberechtigt an den Tageseinnahmen und dem Inhalt einer Hartgeldkasse. Der oder die Unbekannten drangen vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Geschäft ein und entnahmen die Beute. Weiterhin versuchten sie einen Sicherheitsschrank, in der Hoffnung auf weitere Beute, zu öffnen. Dies gelang den Tätern jedoch ...

