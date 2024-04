Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich am Anfang April in der Böfinger Steige Höhe Buchenlandweg (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5750202) . Dabei erlitten zwei Mitfahrerinnen (86 und 87 Jahre) schwere Verletzungen. Die 86-Jährige verstarb bereits am 7.4.24 an den Unfallfolgen ...

mehr