Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Fahrer flüchtig

Am Mittwoch beschädigte ein Unbekannter in Eislingen ein Auto.

Ulm (ots)

Der schwarze 3er BMW war am frühen Abend in der Haldenstraße im Bereich des Stadions abgestellt. Wie die Polizei berichtet, hatte der unbekannte Fahrer beim Rangieren den BMW am rechten vorderen Kotflügel touchiert. Er hinterließ einen Schaden von etwa 500 Euro. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Der konnte an dem flüchtigen Fahrzeug, ein oranger Peugeot, das Teilkennzeichen GP-? ablesen. Den Fahrer beschrieb der Zeuge als einen ca. 50-jährigen Mann. Der sei einfach weiter gefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 07161/851-0 an das Polizeirevier Eislingen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

