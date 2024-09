Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Fils - Diebstähle aus Pkw

In der Nacht auf Mittwoch hatten es Unbekannte auf zwei Fahrzeuge in Giengen abgesehen.

Zur Nachtzeit waren Diebe in der Innenstadt unterwegs. In der Spitalstraße und in der Straße Launtel durchwühlten sie Autos. Sie fanden in den Fahrzeugen unter anderem Bargeld, Dokumente sowie eine hochwertige Sonnenbrille. Sachschäden hinterließen die Diebe nicht, da die Fahrzeuge vermutlich nicht verschlossen waren. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07322/96530 entgegen.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor, auch wenn dieser verschlossen ist. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

