Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Feuer in Küche

Am Dienstag rückte die Feuerwehr Ehingen zu einem Brand im Stadtteil Dettingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr brannte es in einer Wohnung in der Rottenacker Straße im Stadtteil Dettingen. Ersten Erkenntnissen zufolge bereitete eine Bewohnerin Essen in der Küche zu. Dabei entzündete sich zu heißes Fett. Der Bewohnerin gelang es nicht, das Feuer zu löschen. Dadurch gerieten Hängeschränke der Küche in Brand. Die Feuerwehr Ehingen war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen. Die Bewohnerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus, blieb jedoch unverletzt. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden.

++++1880631 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell