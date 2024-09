Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Alt gegen neuwertig getauscht

Zeugen sucht die Polizei nach einem dreisten Diebstahl an einem Fahrzeug in den vergangenen Tagen in Heidenheim-Mergelstetten.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, soll sich der kuriose Diebstahl zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 8.30 Uhr ereignet haben. Die Besitzerin hatte in diesem Zeitraum ihren Mercedes Sprinter auf einem Kundenparkplatz in der Straße "Stuttgarter Ring" abgestellt. Als sie am Samstagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war, fielen ihr an dem Mercedes sofort die alten und verschlissenen Räder auf. Die hatte wohl ein Unbekannter in den Nachtstunden gegen die neuwertigen Kompletträder vom Mercedes getauscht. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) ermittelt nun und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

++++198107(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell