Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 42-Jähriger begrapscht Frau - Bundespolizei ermittelt

Bochum (ots)

Gestern Abend (5. August) soll ein Mann einer Frau am Hauptbahnhof Bochum unvermittelt in den Intimbereich gefasst haben. Nachdem es zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung kam, stellten Bundespolizisten den Tatverdächtigen.

Gegen 21:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Bochumer Hauptbahnhof, als sie auf eine Diskussion zwischen mehreren Personen aufmerksam wurden. Kurz zuvor hielt eine 43-Jährige sich mit zwei Zeugen am Nebeneingang eines Schnellrestaurants am Bahnhofsgebäude auf. Der 42-Jährige, welcher sich zu der Gruppe setzte, soll der Bochumerin (43) kurz nach seinem Eintreffen unvermittelt in den Intimbereich gefasst haben. Die Deutsche habe den Bochumer (42) daraufhin umgehend aufgefordert, sein Verhalten zu unterlassen. Zudem sollen die Zeugen (28, 45) den Tatverdächtigen schließlich von der Örtlichkeit weggeschickt haben. Als der mongolische Staatsbürger jedoch zurückkehrte, kam es zu einer lautstarken Streitigkeit, auf die die Beamten aufmerksam wurden. Nachdem die Beteiligten voneinander getrennt wurden, wurde der Mongole der Bundespolizeidienststelle zugeführt.

Vor Ort wurde seine Identität zweifelsfrei festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 42-Jährige mit 2,24 Promille alkoholisiert war. Ausfallerscheinungen wies er jedoch nicht auf.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

