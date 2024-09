Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen/Fils - Beim Wechsel zu nachlässig

Am Mittwoch stießen auf der B10 bei Gingen an der Fils zwei Fahrzeuge zusammen.

Ein 41-Jähriger fuhr um kurz nach 11 Uhr auf der B10 in Richtung Süßen. Auf Höhe der Einmündung zur Hindenburgstraße wechselte der Dacia-Fahrer von der linken auf die rechte Spur, ohne auf den Verkehr zu achten. Dort war ein 61-Jähriger mit seinem VW unterwegs. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen. Der VW wurde anschließend nach rechts gegen die Leitplanke gedrückt und streifte an dieser entlang. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden am Dacia schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro, den am VW auf ca. 5.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Leitplanken ist noch unklar.

Die Polizei rät gerade beim Fahrstreifenwechsel zu besonderer Vorsicht. Wichtig ist vor allem der Schulterblick nach hinten. So kann der so genannte Tote Winkel, den Rückspiegel und Außenspiegel nicht erfassen, eingesehen werden.

